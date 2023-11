Continua il viaggio dell’Associazione Democrazia è Territorio, incontro ad Agrigento per il Futuro della Sicilia

Venerdì 24 novembre 2023, alle ore 17.00, presso l’Hotel della Valle ad Agrigento, si svolgerà il primo incontro dell’Associazione Democrazia è Territorio, costituita per iniziativa di Nuccio Cusumano. L’evento segna l’avvio ufficiale di un percorso volto a consolidare un impegno concreto per il futuro della Sicilia, guardando all’Italia e all’Unione Europea.

L’iniziativa è stata illustrata durante l’assemblea di presentazione a Palermo il 3 novembre 2023. Nel corso della quale è stata sottolineata l’importanza di valorizzare al meglio le grandi potenzialità della nostra Regione, per meglio determinare condizioni di sviluppo. L’attività dell’Associazione prevede incontri e momenti di confronto nelle altre otto provincie siciliane, coinvolgendo i mondi vitali e il vasto mondo dell’Associazionismo. Il percorso, riservato agli aderenti e simpatizzanti, vedrà la partecipazione di personalità nelle diverse aree culturali, professionali, politiche e istituzionali. Dopo Agrigento, Democrazia è Territorio avrà presentazioni nelleregioni del Mezzogiorno, nell’ottica di un associazionismo che guarda, compiutamente, all’Italia. L’evento di venerdì 24 ad Agrigento sarà solo l’inizio di un viaggio incentrato sulle tematiche di grande attualità che occupano, da tempo, il confronto tra le forze politiche e tutte le aree sociali e culturali e che riflettono anche sulle opportunità, offerte, se efficacemente utilizzate, alla comunità siciliana e a tutto il Paese incamminandolo verso un futuro prospero e appagante. In ragione di ciò, guardando alla Sicilia, la battaglia contro l’Autonomia Differenziata ha priorità assoluta perché la sua approvazione, nei termini proposti, determinerebbe lo svuotamento della nostra Autonomia speciale da valorizzare e utilizzare invece per un rilancio delle condizioni di sviluppo della nostra Sicilia.