Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato nel controllo dei flussi migratori a Lampedusa.

La Squadra Mobile di Agrigento ha tratto in arresto tre cittadini extracomunitari, di nazionalità tunisina e marocchina, poiché, destinatari di decreto di espulsione, rientravano in Italia entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio.

I soggetti, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’Hot-Spot di Lampedusa.