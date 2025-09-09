Continuano le soddisfazioni per la Nebrosportalla Cronoscalata Monte Erice

Sant’Angelo di Brolo – 08/09/2025. La Nebrosport archivia con soddisfazione la prestigiosa Cronoscalata Monte Erice tenutasi nel weekend 6 e 7 settembre 2025, appuntamento tra i più attesi e spettacolari del panorama motoristico siciliano. I due alfieri rossoblù hanno portato a termine una prova positiva, confermando competitività e determinazione in una gara segnata da un alto livello di concorrenza.



Al rientro nella massima serie tricolore dopo quasi un anno di inattività, Agostino Scaffidi ha chiuso al 2° posto di classe RSTB Plus 1.6 al volante della sua Mini Cooper JCW, nella gara valida per il Campionato Italiano Supersalita. La sua prestazione è stata condizionata dalle numerose interruzioni a causa di incidenti, fattore che ha reso difficile trovare subito il giusto ritmo di gara. Nonostante ciò, una gara in crescendo, con il miglioramento dei tempi fatto registrare in ogni salita ha rappresentato un segnale incoraggiante e una base solida per i futuri impegni agonistici.



Weekend positivo anche per Salvatore Scibilia, in gara con la sua Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD2.0 Plus. Il pilota ha firmato un’ottima prestazione centrando l’11° posto assoluto nel civm, oltre al primo posto di classe. Risultato sorprendente considerando che la vettura era preparata e gommata per i rally. Scibilia ha espresso grande soddisfazione, trovando un ottimo feeling con il tracciato trapanese, e guarda già al futuro, auspicando per il prossimo anno la partecipazione alla serie Supersalita. La Nebrosport chiude così con orgoglio la sfida di Erice, confermando ancora una volta la propria presenza costante ai vertici del motorsport siciliano e nazionale. Ph: Mario Galla’