Contrasto alla fibromialgia, il Comune di Favara al fianco della ricerca e della sensibilizzazione sul tema.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla patologia, accogliendo la proposta della Va commissione consiliare “Cultura, Attività Sociali e Sport” composta dal presidente Marianna Zambito, e dai consiglieri Miriam Indelicato, Carmen Virone, Ignazio Sorce, Mariano Lombardo, Maria Grazia Angnello, e dell’assessore alle Politiche giovanili Angelo Airò Farulla, la Giunta ha deliberato di concedere il patrocinio gratuito ad alcune iniziative proposte dall’AISF ODV destinate a diffondere consapevolezza sulla malattia ad oggi non riconosciuta e non inserita nell’elenco ministeriale delle patologie croniche.

In particolare, il prossimo 12 maggio alle 10.30 in piazzetta della Pace si terrà “Una panchina per la sindrome fibromialgica”, con l’installazione di una panchina viola, colore del contrasto alla fibromialgia.

La sera, invece, la facciata del Comune di piazza Cavour sarà illuminata con il medesimo colore come simbolo tangibile dell’adesione alla campagna “Illuminiamo la Fibromialgia”.

Si invita pertanto la presenza della cittadinanza agli eventi.