Contributo di solidarietà fino a 5.000 euro per le famiglie siciliane: l’annuncio dell’assessore Vincenzo Cassaro

L‘Assessore comunale alla Solidarietà sociale, Vincenzo Cassaro, rende noto che l’Assessorato regionale della Famiglia ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, fino all’importo massimo di 5.000 euro. Il contributo è destinato alle famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024 (20 novembre 2024). Inoltre, per poter accedere all’agevolazione, è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE 2025 inferiore a 5.000,00 euro, calcolato sulla base della situazione patrimoniale e reddituale dell’anno 2023. Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere stati sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione e non devono essere stati condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dagli articoli 416 bis e 640 bis del Codice Penale. Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito ufficiale: https://incentivisicilia.irfis.it . Per accedere alla piattaforma, è necessario essere in possesso di Spid di livello 2 o della Carta Nazionale dei Servizi. Le domande possono essere presentate a partire dal 25 febbraio alle ore 12:00 e fino al 15 aprile alle ore 17:00.

L’avviso pubblico integrale è disponibile sul sito della Regione Siciliana: www.regione.sicilia.it