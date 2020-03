CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TEMPO DI CORONAVIRUS

Prima di scrivere questo, ho riflettuto parecchio principalmente per due motivi.

Il primo perché speravo che chi di competenza emanasse disposizioni aggiuntive e ufficiali sulla raccolta differenziata, in funzione della nuova situazione, che ovviamente non era né prevista né prevedibile.

Il secondo motivo è quello che mi sono chiesto da profano, non essendo un tecnico specifico, se un documento scritto da un cittadino potesse creare confusione anziché contribuire, come è nella volontà, a ridurre il più possibile le occasioni di contagio, per uscire quanto prima possibile da questa emergenza sanitaria.

Per quanto sopra ho voluto chiamarla una proposta, aperta a tutti coloro che volessero aggiungere, modificare, togliere, arricchire con contributi tecnici competenti, utili a tutti.

Principalmente vuole essere una spinta, e senza nessuna polemica, a che, o le amministrazioni dei comuni o l’azienda responsabile, emanassero linee guida comportamentali specificatamente, su guanti in lattice, mascherine, fazzolettini di carta e quant’altro in questo momento viene usato massicciamente rispetto al passato. Come devono essere trattati sia i comuni rifiuti casalinghi sia come movimentare con maggiore cautela gli stessi mastelli che vengono maneggiati, sia dai normali cittadini sia contemporaneamente dagli operatori, che giornalmente vengono a contatto con migliaia di contenitori.

A scanso di equivoci e inutili polemiche le proposte suggerite sono una raccolta di disposizioni già emanate in altri comuni e da altre aziende che movimentano la raccolta, i quali fanno riferimento a quanto è stato emanato, in questo periodo, dal Governo e dall’Istituto Superiore della Sanità.

Sono raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti in questa particolare fase di emergenza, al fine di tutelare la nostra salute ed in particolare quella degli operatori addetti alla raccolta che in questo momento sono in prima linea per garantire la normale prosecuzione del servizio.

Bisogna, sia garantire assolutamente la loro salute, ma anche impedire che possano essere causa involontaria di veicolazione di virus, fornendoli di tutte le dotazione che ne garantiscano l’immunità al contagio.

Questo è un elenco di probabili e possibili raccomandazioni e consigli:

1) continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora;

2) usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nel residuo secco;

3) se hai usato mascherine e guanti, gettali nel residuo secco;

4) per il residuo secco utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente;

5) chiudi bene i sacchetti del residuo secco utilizzando legacci o nastro adesivo;

6) raccogli tutte le altre frazioni di rifiuto chiudendo bene la carta, plastica e organico dentro sacchetti di plastica o biodegradabili;

7) usa guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e inserirli nei contenitori.

8) Nel ritirare i mastelli dopo la normale raccolta provvedi alla loro sanificazione come si fa attualmente con tutte le superfici (esempio con acqua e candeggina, mescolando 10 litri di acqua con 250 cc, un bicchiere colmo, di candeggina; o con una soluzione a base alcolica, per disinfettare).

9) Chi invece dovesse trovarsi in quarantena non deve fare la differenziata, ma mettere tutto (carta vetro, plastica, umido, residuo secco, ecc) nell’indifferenziato e comportarsi come al punto 4 avendo cura di usare guanti in lattice nel confezionamento dei sacchetti.

Infine bisogna fare anche uno sforzo per le zone non servite con una raccolta bisettimanale, non potendoli lasciare con la spazzatura a casa, considerato che non possono uscire.

Probabilmente sono raccomandazioni lacunose, non complete o poco chiare, ma vuole solo essere una base su cui emanare delle raccomandazioni o disposizioni ufficiali da parte di chi ne è preposto.