Controlli a tappeto in Piazza Cavour: i Carabinieri presidiano la zona e fioccano le multe

Questa mattina, Piazza Cavour a Favara è stata teatro di un’importante operazione di controllo del territorio. I Carabinieri, in collaborazione con i Vigili Urbani, hanno presidiato l’area per circa un’ora, effettuando controlli a tappeto su veicoli e conducenti. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno elevato circa una decina di multe per sosta vietata, un problema ricorrente nella piazza, soprattutto nelle ore di punta. Ma non è finita qui: sono stati effettuati anche controlli mirati al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, tra cui l’uso obbligatorio della cintura di sicurezza. Questi controlli, come riferito dalle autorità, continuerà nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e il rispetto delle regole del codice della strada.