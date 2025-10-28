Controlli dei Carabinieri nel territorio provinciale: un arresto, due denunce e due segnalazioni per droga

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa.

In particolare:

– ad Agrigento e Castrofilippo, due giovani sono stati segnalati alla competente Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana;

– a Licata, un uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di un coltello a serramanico, sequestrato dai militari operanti, e un 21enne è stato segnalato all’A.G. per detenzione illegale al fine di spaccio di 40 grammi di marijuana;

– a Realmonte, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 73enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di minaccia aggravata, detenzione e porto di arma clandestina, nonché ricettazione.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite familiare nel corso della quale l’uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola. Alla vista dei Carabinieri, l’individuo ha tentato di disfarsi dell’arma, unapistola semiautomatica “Beretta” con matricola parzialmente abrasa, lanciandola in un’aiuola.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce e due carabine ad aria compressa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale “Di Lorenzo”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.