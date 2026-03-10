Controlli della Polizia locale in piazza Cavour. Multe per le auto parcheggiate sui marciapiedi

Dopo le recenti procedure di mobilità che hanno consentito di rafforzare l’organico della Polizia locale, questa mattina sono scattati i primi controlli nel centro cittadino. Gli agenti della Polizia municipale sono entrati in azione in piazza Cavour, nel cuore di Favara , dove sono state elevate diverse sanzioni nei confronti degli automobilisti che avevano parcheggiato le proprie vetture in modo irregolare. In particolare i vigili urbani hanno multato le auto lasciate sui marciapiedi e quelle parcheggiate in prossimità delle curve, dove il parcheggio non è consentito entro i cinque metri, come previsto dal Codice della Strada italiano. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio avviate dopo il potenziamento dell’organico della Polizia locale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla circolazione e maggiore rispetto delle regole, soprattutto nelle zone più frequentate della città. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre aree del centro urbano.

