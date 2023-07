Convegno a Favara: Criticità e prospettive per i distretti socio-sanitari

Un’importante iniziativa per migliorare la qualità della vita dei disabili, degli anziani e delle persone in situazioni di disagio sociale.

Lunedì 3 luglio 2023 alle ore 17:00 presso il suggestivo Castello di Chiaramonte di Favara si terrà un convegno di rilievo sul tema “Distretti socio-sanitari: criticità e prospettive per il futuro”. L’evento, organizzato congiuntamente da varie associazioni operanti sul territorio e dalla Federazione Regionale Movimento “NOI LIBERI”, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui l’Assessore Regionale alla Famiglia e Politiche Sociali On. Nuccia Albano, la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti (Dirigente Generale Dipartimento Famiglia alle Politiche Sociali Regione Sicilia), l’On. Carmelo Pace (Capogruppo DC all’ARS) e il Segretario Nazionale del Partito Totò Cuffaro.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di analizzare e affrontare le criticità e i ritardi nel settore socio-sanitario, ponendo particolare attenzione alla situazione dei disabili, degli anziani e delle persone in condizioni di disagio sociale. Attraverso un approccio collaborativo e sinergico, si cercheranno soluzioni per migliorare le condizioni di vita di queste fasce di popolazione, con un focus sul potenziamento dei servizi socio-sanitari.

Durante il convegno, si metteranno a confronto modelli organizzativi condivisi, al fine di semplificare le pratiche burocratiche e amministrative e garantire una continuità delle cure per i pazienti. Saranno inoltre esaminate strategie di intervento innovative per favorire la vita autonoma delle persone affette da patologie croniche, promuovendo l’utilizzo di ausili di integrazione e fornendo adeguata formazione al personale e ai care-givers informali.

La presenza dei Sindaci, degli Assessori al ramo e dei Funzionari della provincia conferisce all’evento un’importante rilevanza istituzionale, testimoniando l’impegno condiviso nel perseguire un piano di miglioramento comune e globale per il territorio.

La moderazione del convegno sarà affidata all’Avv. Antonietta Vita, Commissario Cittadino della DC di Favara, che garantirà un’equa partecipazione e una gestione efficace dei dibattiti.

Il convegno si configura come un’occasione di confronto e riflessione, volta a stimolare azioni concrete per superare le sfide attuali e individuare soluzioni innovative nel campo dei distretti socio-sanitari. Si auspica che tale iniziativa contribuisca a promuovere una maggiore consapevolezza e un impegno concreto da parte delle istituzioni e delle associazioni presenti, per garantire un futuro migliore e più inclusivo per tutti i cittadini del territorio.