Convegno dibattito sulla lotta alla mafia a 32 anni dalle stragi

L’Associazione Culturale “Emanuela Loi” organizza un importante convegno-dibattito intitolato “Quali i segni e quali segnali nella lotta alla mafia ed all’illegalità a 32 anni dalle stragi”. L’evento si terrà venerdì 19 luglio 2024 alle ore 09:30 nella prestigiosa Sala Conferenze “Tommaso Fazzello” del Museo Archeologico Regionale “Pietro Criffo” di Poggio San Nicola, Agrigento. A trentadue anni dalle stragi che hanno segnato profondamente la storia italiana, il convegno si propone di riflettere sui progressi e sulle sfide ancora aperte nella lotta contro la mafia e l’illegalità. Tra i relatori, interverranno illustri personalità:

• Dott. Giovanni Di Leo , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

• Dott. Tommaso Palumbo , Questore di Agrigento

• Mons . Alessandro Damiano , Arcivescovo di Agrigento

• Carmine Mancuso , già Senatore della Repubblica nella XII legislatura e Ispettore Capo della Polizia di Stato

• Vito Alagna , Presidente dell’Associazione Culturale Emanuela Loi e Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza.