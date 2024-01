Convocazione consiglio comunale: Dal bilancio al piano urbanistico sono i punti chiave della riunione

Il prossimo 23 gennaio 2024, alle ore 18:30, presso la sala consiliare di Piazza Cavour, il Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Miriam Mignemi, guiderà una riunione ordinaria aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming. L’importante incontro affronterà diverse questioni di rilievo per la comunità favarese, come delineato nell’ordine del giorno.

La prima parte della seduta si concentrerà sull’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, con la nomina di scrutatori per i documenti numero 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 17 e 72 dell’anno 2023. Un passo fondamentale per garantire trasparenza e coerenza nelle decisioni assunte.

Tra i temi principali della discussione, spicca l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019, conforme all’art. 1 Bis del D.LGS. n. 118/2011 e all’art. 151 comma 8 del D.LGS. N. 267/2000. Un momento cruciale per definire le risorse finanziarie e orientare gli investimenti nel miglior interesse della comunità.

Inoltre, si prenderà atto dell’annullamento del DDG N.°4 dell’11/01/2019, relativo all’approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG), con il conseguente consolidamento definitivo del PRG adottato con Delibera del Commissario ad ACTA n. 13 del 26/02/2015. Una tappa importante per l’assetto urbanistico del comune.

Infine, il Consiglio Comunale discuterà e voterà sull’approvazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e sull’elenco annuale dei lavori, delineando la roadmap per lo sviluppo infrastrutturale della città nei prossimi anni.

La convocazione del Presidente Miriam Mignemi promette una sessione di confronto e decisioni cruciali per il futuro di Favara, invitando la comunità a partecipare attivamente al processo decisionale.