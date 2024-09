Convocazione del consiglio comunale di Favara: Appuntamento cruciale il 10 settembre 2024

Il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, ha ufficialmente convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 10 Settembre 2024 alle ore 19:00. L’incontro si svolgerà in seduta ordinaria presso la sala consiliare nei locali di Piazza Cavour e sarà accessibile sia al pubblico, in presenza, che online tramite diretta streaming. Questa sessione del Consiglio Comunale affronterà questioni di grande importanza per la comunità di Favara, con un ordine del giorno ricco di punti strategici. Tra i principali temi che verranno discussi e deliberati:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: Si procederà alla nomina degli scrutatori e all’approvazione dei verbali delle sedute già svolte, riferiti ai numeri 57, 58, 59, 61, 62, 63 e 64 dell’anno 2024.

2. Progetto RFI per la nuova fermata di San Michele: Sarà analizzata la proposta di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di una nuova fermata a San Michele (AG) e la relativa connessione urbana. Il Consiglio esaminerà l’approvazione definitiva del progetto.

3. Variazione di Bilancio per un nuovo Asilo Nido: In discussione la variazione di bilancio per la costruzione di un asilo nido da 60 posti a Favara Ovest, progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU.

4. Modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria: Proposta di aggiornamento al regolamento comunale vigente, risalente al 2018.

5. Aggiornamento del catasto comunale dei soprassuoli percorsi da incendi: Verrà trattato l’aggiornamento relativo all’anno 2023, come richiesto dalla normativa nazionale.

6. Istituzione di una Commissione Speciale di Studio sul Ciclo dei Rifiuti: Proposta per la creazione di una commissione incaricata di elaborare un nuovo Capitolato Speciale d’appalto per la gestione dei rifiuti.

7. Interrogazioni urgenti: Il Consiglio esaminerà due interrogazioni urgenti, una riguardante la redazione dei documenti finanziari comunali, e l’altra concernente lo stato di pericolo in via Sant’Angelo.

8. Mozione Consiliare sulla gestione della crisi idrica: Saranno discusse proposte per affrontare l’emergenza idrica e per pianificare strategie di lungo termine.

9-20. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio: Numerosi punti all’ordine del giorno riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore di diverse entità e soggetti, tra cui TIM S.P.A., cooperative sociali, enti e cittadini, derivanti da varie sentenze e provvedimenti giudiziari. Questo Consiglio Comunale rappresenta un momento decisivo per la gestione amministrativa e lo sviluppo futuro di Favara. I cittadini sono calorosamente invitati a partecipare attivamente, seguendo l’incontro dal vivo o in streaming, per essere informati e contribuire al dibattito pubblico.