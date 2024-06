Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale di Favara: urgenza e crisi idrica in primo piano

Il Presidente della Commissione Partecipazione ha annunciato una convocazione straordinaria e urgente del Consiglio Comunale, modificando e integrando la precedente nota prot. n. 29010 del 17/06/2024. La riunione si terrà in seduta aperta e sarà trasmessa in diretta streaming giovedì 27 giugno 2024 alle ore 19:30, presso la sala consiliare di Piazza Cavour. Questa convocazione è stata determinata dal Vice Presidente del Consiglio, Ignazio Sorce, e avrà come punti principali all’ordine del giorno l’approvazione degli estremi dell’urgenza e la discussione sull’emergenza crisi idrica, una problematica che sta affliggendo la comunità locale. I cittadini sono invitati a seguire la seduta, durante la quale saranno discusse soluzioni e interventi necessari per affrontare l’attuale crisi idrica. La partecipazione e l’attenzione della comunità sono fondamentali per affrontare con efficacia le sfide che il Comune di Favara sta vivendo.