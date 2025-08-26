Copiosa perdita d’acqua sul ponte del fiume Naro verso contrada Zingarello

Una rottura a un tubo sul ponte che attraversa il fiume Naro, in via Largo Pergusa lungo la strada che conduce in contrada Zingarello, ha causato una copiosa fuoriuscita d’acqua. La segnalazione è stata già inoltrata da alcuni passanti agli uffici competenti, chiamati a intervenire per riparare il guasto e contenere la dispersione. Il fenomeno assume particolare rilievo in questo periodo segnato da una grave emergenza idrica che interessa la provincia di Agrigento e gran parte della Sicilia. La perdita, infatti, contribuisce ad aggravare una situazione già difficile per cittadini e agricoltori, costretti a fare i conti con ridotte forniture e razionamenti. L’auspicio è che l’intervento di riparazione possa essere effettuato in tempi rapidi per limitare ulteriori sprechi di un bene prezioso come l’acqua.