Coppa Italia Dilettanti: Sarà Subito Super Match! Pro Favara contro Nissa nel Primo Turno

La Coppa Italia Dilettanti si infiamma con il super match tra Pro Favara e Nissa, promettendo emozioni calcistiche intense.

Il calcio dilettantistico siciliano si prepara ad accendere i riflettori sulla Coppa Italia Dilettanti, e il primo turno promette già grandi emozioni grazie a un super match tra la Pro Favara e la Nissa. Le due squadre si scontreranno in un doppio impegno che si prospetta avvincente e ricco di spettacolo. Le date da segnare in calendario sono il 27 agosto 2023 e il 3 settembre 2023, quando le due squadre scenderanno in campo per sfidarsi a suon di gol e tattica calcistica. La prima partita vedrà la Pro Favara ospitare la Nissa il 27 agosto alle ore 16:00, mentre il ritorno avverrà il 3 settembre alle ore 15:30 con la Nissa che giocherà davanti al proprio pubblico.



La Pro Favara, reduce da una stagione che l’ha vista primeggiare nel proprio girone, si presenterà con determinazione e voglia di confermarsi anche a livello regionale. La squadra, guidata dall’allenatore Gaetano Catalano (foto sopra), è pronta a mettere in campo il suo migliore undici e a sfidare la Nissa in una partita che si preannuncia intensa sin dal fischio d’inizio. Dall’altra parte del campo, la Nissa non sarà da meno. Anche loro hanno dimostrato di avere grandi ambizioni e un organico solido durante la scorsa stagione. L’allenatore Nicola Terranova sta lavorando duramente con la sua squadra per prepararla al meglio per questo doppio confronto cruciale. Tutto è pronto quindi per questo super match tra la Pro Favara e la Nissa. I tifosi non vedono l’ora di vedere le loro squadre del cuore in azione e di godersi due giornate di calcio emozionante.