Cordoglio per la perdita del collega VFE AGOSTINO MESSINA

Raggiunti dalla straziante notizia per la prematura scomparsa del collega VFE AGOSTINO MESSINA, tutta la segreteria interprovinciale FNS CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna si unisce al dolore della famiglia e ai colleghi della sua squadra “G4” di Lampedusa in questo tragico e straziante momento, porgendo le più sentite e sincere condoglianze con tanta commozione ed affetto.

“Agostino, sei andato via all’improvviso lasciando un enorme vuoto dentro di noi. Non ci sono parole per descrivere il dolore che si prova per la tua perdita, sei stato un collega esemplare, capace, sempre disponibile ad risolvere ogni tipo di situazione che si presentava. La positività che ti contraddistingueva ci ha resi un gruppo migliore e ne faremo tesoro in tua memoria. Ciao amico.”