Cordoglio per la scomparsa di Gigi Finistrella, grande cantautore siciliano. Un talento che resterà nel cuore di tutti noi

È scomparso Gigi Finistrella, il noto cantautore siciliano che ha contribuito a diffondere la musica della sua terra in tutto il mondo. Insieme a Gian Campione e a Franco Li Causi, Finistrella ha scritto molte canzoni celebri, come ad esempio “Nicuzza”, di cui il padre Franco fu l’autore, e che fu ripresa da vari artisti, tra cui i Tinturia. A dare la notizia della sua morte è stata la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara su Facebook, sottolineando la grande perdita per la Sicilia e per l’intero mondo musicale. Finistrella ha sempre mostrato una grande passione per la musica e per la sua terra d’origine. Ha vissuto per lungo tempo in Argentina con la sua famiglia, dove il padre insegnava teoria e solfeggio in Conservatorio. Durante la guerra civile, la famiglia tornò in Italia e Finistrella cominciò a dedicarsi alla musica ad Agrigento, lavorando anche come vigile del fuoco. La sua passione e il suo talento hanno fatto di lui un artista raffinato e talentuoso, sempre pronto a dare il proprio contributo alla crescita culturale della sua terra. Con la sua scomparsa, la musica siciliana perde una delle sue voci più autentiche e il ricordo di un uomo che ha sempre amato la musica e la sua Sicilia.