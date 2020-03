Coronavirus, a Favara consiglio comunale a porte chiuse: distanza di un metro e niente pubblico

I consiglieri comunali a distanza di almeno un metro uno dall’altro nell’assemblea di Palazzo Città per garantire il rispetto della regola del “droplet’’, misura di sicurezza legata al termine di una parola inglese, il cui significato si può tradurre letteralmente con «gocciolina». La disposizione anti-coronavirus firmata dal presidente del Consiglio comunale Salvatore Di Naro relativa al metro di distanza sarà applicata martedì pomeriggio per la prima volta nell’aula consiliare Falcone e Borsellino. Una regola che vale anche per i giornalisti che assisteranno alla seduta (il pubblico, invece, per ora non può entrare). Qui sotto la nota integrale del presidente comunale Salvatore Di Naro:

Il presidente del consiglio Salvatore Di Naro, relativamente al consiglio comunale convocato per giorno 10-03-2020 ed avente per oggetto l’approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018, alla luce del DPCM del 04-03-2020, comunica che sta valutando di procedere allo svolgimento dello stesso a porte chiuse, previa informativa alla Prefettura di Agrigento. Saranno autorizzati ad essere presenti gli organi di stampa e sarà trasmessa la diretta streaming.

Si comunica che la data del 10-03-2020 era stata decisa in considerazione dei termini assegnati dal Ministero dell’Interno di 30 giorni dalla notifica del decreto da parte della Prefettura di Agrigento. Allo scopo di contrastare la diffusione del Corona virus invito i consiglieri e la giunta comunale a mantenere in ogni contatto sociale una distanza di sicurezza di almeno 1 metro.