Coronavirus: bollettino dati covid oggi ad Agrigento e nuovi comuni in zona rossa

Sono 198 gli attualmente positivi da coronavirus nella città di Agrigento secondo il bollettino di ieri, 6 aprile. La tabella dei dati, registra inoltre 6 ricoverati, di cui 4 in degenza ordinaria e 1 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 193 persone, di cui 1 in hotel Covid. I guariti di oggi invece sono 3.