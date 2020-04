Coronavirus, Calogero Pisano (FdI): uso mascherine sia obbligatorio per tutti

Il Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, lancia un appello al Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, affinché prenda ulteriori provvedimenti per scongiurare l’espandersi dell’epidemia coronavirus in città: “Nonostante i ripetuti appelli, provenienti da più parti, ad uscire il meno possibile da casa, e solo per comprovate esigenze lavorative e necessità improcrastinabili, si nota ancora per le vie della città un non indifferente traffico veicolare e pedonale.

Alla luce di ciò e, soprattutto, degli ultimi studi dell’OMS, secondo cui il virus potrebbe viaggiare a distanze ben superiori a quelle valutate finora, per contrastare l’espandersi dell’epidemia nella nostra città, chiediamo al sig. Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, come fatto da altri Amministratori in altre città italiane, l’emissione di un ordinanza che preveda l’uso obbligatorio delle mascherine, anche autoprodotte, purché capaci di coprire efficacemente e completamente il naso e la bocca, per potere entrare negli esercizi commerciali, uffici, banche, farmacie ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone“.