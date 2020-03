Coronavirus, Conte: ” tutti i negozi chiusi tranne quelli per i beni di prima necessità. Trasporti restano garantiti”

Nella lotta nel contrasto al coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha parla in diretta in un discorso dai tratti anche angosciosi. Chiusura totale di tutti gli esercizi commerciali tranne i servizi essenziali, come gas ed elettricità, mentre rimarranno aperti solo negozi di alimentari, presidi medici e forze dell’ordine.

Il premier Conte: “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione. Al primo posto c’è la salute degli italiani. Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti. Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.

Da domani, la partita è nelle nostre mani. Speriamo di vedere le strade vuote, le luci dei locali spente e le piazze deserte. Al di là del regolamento, non fate ritrovi familiari, non andate a cena degli amici, non uscite, soltanto se è necessario. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua.

In allegato il DPCM del 11-03-2020