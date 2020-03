Coronavirus, Favara invita tutti alla precauzione e mette in campo misure di sicurezza

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, sospensione delle udienze, eventi annullati, sospensione manifestazioni e iniziative locali e diocesane, il Coronavirus sta sensibilmente modificando la quotidianità degli italiani anche al di fuori della cosiddetta ‘zona rossa’ del nostro Paese. Molti i comuni della Sicilia, recependo le direttive del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante le misure per il contrasto e il contenimento nell’intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19, hanno deciso di sospendere le manifestazioni che comportano l’affollamento di persone tale non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

A Favara, il sindaco Anna Alba, informa la Cittadinanza dell’avvenuta emanazione del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. In base all’ordinanza, comunica che, in via precauzionale, il mercato settimanale del venerdì e i mercatini dei produttori agricoli del martedì e giovedì sono da intendersi sospesi fino al 15 marzo 2020.

Inoltre, l‘Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica che per fronteggiare l’emergenza coronavirus raccomanda di non creare allarmismo e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità. Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (l’aggiornamento dell’elenco potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Sicilia), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ai seguenti numeri di telefono attivi tutti giorni dalle ore 8.00 alle 20.00. I cittadini posso anche contattare il Numero Unico dell’Emergenza 112 oppure il Numero Verde 800458787.