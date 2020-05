Coronavirus, incontro in videoconferenza tra Il Capo di Gabinetto Vicario Calogero Pisano ed il mondo delle palestre agrigentine

Coronavirus, incontro in videoconferenza tra Il Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, Calogero Pisano ed il mondo delle palestre agrigentine

Una videoconferenza “affollata” quella che si è tenuta ieri mattina, su iniziativa dell’istruttrice di fitness, Daniela Ilardi, ed a cui hanno partecipato il Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, Calogero Pisano, il consulente allo Sport, Toti Longo, nomi noti del mondo dello sport agrigentino come Marzia Filippazzo, Sabina Flora, Angelo Avanzato, Lillo Taiello, Giovanni Valenti e tanti titolari ed istruttori di palestre e strutture sportive della città.

Durante il videoincontro si è discusso sulla crisi economica, determinata dalla pandemia di coronavirus, che ha duramente colpito il comparto e sulle azioni da attuare a sostegno del settore, in vista della riapertura, in sicurezza, prevista per il 18 maggio.

Alle istanze ed alle preccupazioni manifestate dagli intervenuti, ha risposto il Capo di Gabinetto Vicario, Calogero Pisano, che ha voluto sottolineare come la Regione si stia impegnando senza sosta per aiutare in maniera concreta un settore in chiara difficoltà.

Calogero Pisano, ha accolto con grande disponibilità le interessanti proposte rappresentate dagli operatori intervenuti, come quella di individuare spazi pubblici all’aperto da destinare allo svolgimento delle attività e la predisposizione di sostegni economici per le necessarie opere di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature sportive, ed ha anche assicurato il massimo impegno affinché siano disponibili, possibilmente entro giugno, voucher dedicati per l’acquisto dei servizi erogati da palestre e centri sportivi, così da respiro al settore.

“È stato un incontro molto proficuo, ricco di chiarimenti e proposte e non sarà certamente l’unico – afferma Daniela Ilardi – lo sport è molto importante per il benessere fisico e mentale di tutti noi, è dunque fondamentale che le Istituzioni diano un concreto aiuto per far ripartire il comparto. Ringrazio il dott. Calogero Pisano per la sensibilità dimostrata e tutti i partecipanti”.