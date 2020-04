Coronavirus, obbligo tampone rinofaringeo dopo autoisolamento per chi è rientrato in Sicilia dalle altre regioni o dall’estero.

Con prot. N 11669 del 28/03/2020 l’assessorato della salute della Regione Siciliana, diretto dall’Assessore Avv. Ruggero Razza, ha emanato disposizioni in ottemperanza all’ordinanza contingente e urgente n 7 del 2020 riguardanti cittadini che sono rientrati in Sicilia e provenienti da altre regioni o dall’estero.

Disposizioni indirizzate a tutti i Direttori Generali delle ASP siciliane e a tutti i sindaci dell’isola per tramite l’ANCI-Sicilia

L’ordinanza, di cui sopra, prevede “che i soggetti rientrati in Sicilia a far data dal 14 marzo u.s. che abbiano denunciato la propria presenza nell’isola debbono isolarsi volontariamente presso il domicilio e, al termine dei 14 giorni completi, essere sottoposti al tampone rinofaringeo.”

Per quelli che nel periodo di isolamento volontario avessero avuto sintomi, qualora ci fossero stati, si presuppone che questi abbiamo seguito l’iter previsto per questi casi, come il ricovero ove previsto o la quarantena o le cure del caso.

Per i “soggetti che nel corso di un periodo di quattordici giorni non hanno evidenziato alcuna sintomatologia tipica della infezione da Covid-19, si potranno adottare le seguenti modalità organizzative:”

Si legge ai punti

“4) Le ASP daranno comunicazione del luoghi nei quali i soggetti, debitamente informati, potranno presentarsi con la propria vettura, curando che non vi sia alcun altro soggetto presente a bordo e senza scendere dalla stessa, affinchè il personale incaricato …….. possa procedere al prelievo del materiale organico necessario al campione;

5) Laddove non fosse possibile per i soggetti interessati lasciare il proprio domicilio, per ragioni di obiettiva necessità, ……………. si procederà al prelievo domiciliare del tampone;

6) Della presenza del team presso ciascun distretto sanitario, sarà data comunicazione ai Sindaci del territorio al fine di poter eventualmente accogliere per la prova del tampone coloro che avessero denunciato la loro presenza nell’isola alla sola amministrazione comunale. ……………………

8) I soggetti interessati dall’esame riceveranno i risultati degli stessi nelle 48h successive.

Queste sono le parti che posso interessare i cittadini coinvolti nel rientro e che hanno denunciato la loro presenza nella nostra isola e, per quello che mi è dato sapere, a Favara sono 93 in isolamento fiduciario.

Io inviterei, chi non si fosse autodenunciato, di farlo adesso e di sottoporsi al tampone rinofaringeo sia nel proprio interesse che dei propri parenti e della popolazione tutta, informando il Comune.