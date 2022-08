COSTITUITO IL LEO CLUB RIBERA: IL 27ENNE CALOGERO SPALLINO ELETTO PRESIDENTE

Si è svolta in data 19 agosto la cerimonia di costituzione del Leo Club Ribera che ha visto l’elezione del suo primo Presidente, il Dott. Calogero Spallino.

Il giovane 27enne, laureatosi in Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione presso l’Università degli Studi di Torino sostenendo, in seguito, un Master breve in geopolitica, schiavitù e immigrazione presso l’Università degli Studi di Palermo, frequenta oggi il quarto anno del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza al fine di potersi specializzare nella branca notarile.

Le sue parole d’ordine per questo anno sociale saranno “prevenzione, inclusività, partecipazione e movimento” come motivazione e incentivo rivolto ad una comunità di tanti giovani che avrebbero tanto da offrire ma che magari non trovano il modo o il contesto nel quale farlo.

INFORMAZIONI SU CERIMONIA E GRUPPO

Durante la cerimonia, dinanzi al Governatore del Distretto 108yb Dott. Maurizio Gibilaro e al Presidente distrettuale Leo Arch. Fausta Dugo, i 30 soci fondatori hanno provveduto a sottoscrivere la “Charter del Club” (Carta costituente) ricevendo altresì le Pin (spilla del socio) e il relativo attestato di affiliazione.



Questi i soci fondatori: Calogero Spallino, Dalila Maddi, Valentina Bono, Simona Zabbara, Alessandra Romano, Rosalia Puccio, Asia Tudisco, Martina Scorsone, Erika Orlando, Elena Spallino, Giusy Ferraro, Claudia Mirabile, Vanessa Callea, Pamela Conticello, Anna Petralia, Calogero Spallino Sen, Antonino Ferraro, Gaspare Triolo, Antonino Capizzi, Carmelo Di Lucia, Filippo Scorsone, Sebastiano Longo, Filippo Triolo, Michele Daino, Daniel Ciliberto, Dario Mirabile, Luigi Ferraro, Matteo Tallo, Antonino Ingoglia, Antonino Palermo

Oltre le due sopracitate, molte le autorità Leo e Lions presenti, tra i quali il I° Vicegovernatore Dott. Paolo Valenti; il Segretario Distrettuale Dott. Francesco Montemagno; il Vicepresidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Francesco Bellia; il Vice Cerimoniere del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Guglielmo Siracusa; la Chairperson Leo del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Gabriella Giacinti; il Delegato della V Area Operativa del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Guglielmo Giordano.

IL DIRETTIVO LOCALE

Un Direttivo tutto al femminile.

Da sinistra, in abito verde, la Vicepresidente Dott.ssa Dalila Maddi; in abito scuro il Segretario Dott.ssa Simona Zabbara; in abito rosso il tesoriere Avv. Alessandra Romano; in abito viola Valentina Bono nel ruolo di Cerimoniere.

Nella stessa foto, al centro, il Past – President Avv. Giacomo Cortese oggi Advisor del gruppo su richiesta di tutti e 30 i soci fondatori poiché promotore della nascita del Leo Club su Ribera.



DUE CERIMONIE IN UNA

Nello stesso evento si è anche celebrato il Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Giacomo Cortese – oggi Presidente della Zona 28 del distretto – e il Presidente entrante Nicolò Scaturro aprendo così il nuovo anno sociale 2022/2023.

Al proposito tutto il Leo Club di Ribera ci tiene a complimentarsi con il Presidente Scaturro augurando a lui e a tutto il gruppo Lions un buon lavoro.

Si ringraziano altresì le autorità militari per la partecipazione e il Sindaco del Comune di Ribera, Avv. Matteo Ruvolo, per presenza e intervento.