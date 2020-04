COVID-19 – Nasce anche ad Agrigento HORECA SICILIA

Più di 100 tra imprenditori e professionisti del mondo della gastronomia aderiscono al progetto HORECA SICILIA, associazione che ha come finalità un sostegno legale professionale e anche morale.

“Abbiamo riscontrato una massiccia adesione” dice uno dei promotori, lo chef favarese Giuseppe Moscato. In questo momento molto delicato vige una più totale confusione… tra DPCM, leggi regionali e delibere sindacali per il già deficitario mondo della gastronomia viene molto difficile tenere il passo di una burocrazia assai frenetica. HORECA SICILIA – continua Moscato – ha lo scopo di tutelare a 360 gradi i nostri associati. Legali, medici, personale CAF e tutor alla quale va il mio ringraziamento ci hanno dato una completezza assoluta. Nei prossimi giorni ci riuniremo in videoconferenza per la stesura dello statuto”.