COVID: Da lunedì la Sicilia torna zona arancione

Dal 15 marzo al 6 aprile le zone gialle passano in arancione, dunque anche la Sicilia. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all’emergenza Covid.

A Pasqua, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, zona rossa in tutta Italia: “Sull’intero territorio nazionale – si legge nel dl -, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona rossa”. Negli stessi giorni sono consentiti gli spostamenti ma solo in ambito regionale.