Covid nell’agrigentino città per città: sempre crescita dei contagi, Favara +130, Canicattì +170 e Palma di Montechiaro +73

Anche oggi 6 gennaio 2022 ecco i positivi al Covid confinati al loro domicilio, riferiti ad oggi, nei comuni della provincia di Agrigento. La pandemia continua a galoppare, si assiste a un’esplosione dei contagi con ogni giorno decine e decine di positivi. Le situazioni peggiori sono: Ribera +51 oggi, 448 totali e la città peggiore nell’agrigentino nel rapporto positivi e numero di abitanti. Favara +130 (ieri) 449. Secondo i dati a disposizione del Comune di Favara i contagi aggiornati ad oggi dovrebbero però aver superato quota 500 (erano 70 il 24 dicembre). Oggi giovedì 6 gennaio, giorno della befana, l’incremento dei contagi a Castrofilippo -11 (177) è inferiori rispetto ai giorni precedenti, ma non c’è da illudersi.

“Si tratta di una crescita dovuta ad un’importante numero di tamponi effettuati in questi giorni, – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo – ma è anche la prova chiara che il virus continua a circolare e sta riprendendo forza anche a causa della variante Omicron. E’ quindi necessario prestare la massima attenzione, effettuare un tampone se si presentano sintomi anche lievi o se si sospetta di aver avuto un contatto con un positivo e soprattutto vaccinarsi per scongiurare il rischio di conseguenze più gravi”.

Provincia di Agrigento come l’intera Sicilia in zona bianca dal 6 ottobre 2021, ma ora la regione è tornata in zona gialla dal 3 gennaio 2022. Favara che per numero di contagiati è la seconda in provincia, solo dopo Agrigento, un triste record. Infine la mappa aggiornata comune per comune, anche quelli più piccoli, della provincia di Agrigento.