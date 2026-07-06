Crazy Dance Studio incanta il pubblico con “Il Tempo degli Dei”. Successo per il XXI Saggio Spettacolo di Danza

Una serata di grande spettacolo, emozioni e applausi quella andata in scena ieri sera allo Sport Village di Agrigento, dove l’A.S.D. Crazy Dance Studio ha presentato il XXI Saggio Spettacolo di Danza dal titolo “Il Tempo degli Dei”, diretto artisticamente, tecnicamente e coreograficamente da Marzia Di Maria, con l’assistenza tecnica di Asia Crapanzano.

Lo spettacolo ha conquistato il pubblico fin dalle prime esibizioni, trasformando il palco in un susseguirsi di coreografie, musica e scenografie che hanno coinvolto gli spettatori dall’inizio alla fine. Protagonisti assoluti della serata sono stati gli allievi della scuola di danza che, dai più piccoli ai più grandi, hanno dato prova di impegno, passione e preparazione, ricevendo calorosi applausi al termine di ogni performance.

Ogni coreografia è stata curata nei minimi dettagli, mettendo in luce il percorso artistico e formativo svolto durante l’anno. I giovani danzatori hanno saputo interpretare con intensità il tema dello spettacolo, regalando momenti di forte impatto scenico e dimostrando talento e grande espressività. Tra i momenti più attesi della serata, l’esibizione dell’ospite speciale Valerio Moro, ballerino di fama internazionale e direttore artistico di RomaCheDanza. Moro ha entusiasmato il pubblico con una straordinaria performance sulle note di Michael Jackson, esibizione che ha evidenziato tecnica, energia e grande presenza scenica, conquistando un lungo e caloroso applauso della platea.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati gli Attestati di Merito per il “V Anno Accademico di Danza Televisiva”, rilasciati dal direttore artistico e insegnante Marzia Di Maria e dal maestro Valerio Moro. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alle allieve Ivonne Crapanzano, Viola Contino, Aurora Cusumano, Carla Simone e Miriam Mendolia Calella, premiate per il percorso formativo, la costanza e l’impegno dimostrati durante l’anno accademico. Ad arricchire ulteriormente la serata sono stati i tre intervalli musicali affidati alla giovane cantante Siria Lentini, dell’Accademia di Canto Sirius, che ha interpretato tre brani coinvolgendo il pubblico con la sua voce e contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dello spettacolo. Ad arricchire ulteriormente la serata sono stati i tre intervalli musicali affidati alla giovane cantante Siria Lentini, dell’Accademia di Canto Sirius, che ha interpretato tre brani coinvolgendo il pubblico con la sua voce e contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dello spettacolo. Il momento conclusivo dello spettacolo è stato particolarmente emozionante. Sul palco sono stati chiamati tutti gli allievi della Crazy Dance Studio, ai quali sono stati consegnati gli attestati di merito come riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno. Un lungo applauso del pubblico ha accompagnato la premiazione finale, celebrando la crescita artistica e la passione di tutti i ballerini.Il sipario si è chiuso tra sorrisi, emozione e soddisfazione per insegnanti, allievi e famiglie, confermando ancora una volta la qualità del lavoro della Crazy Dance Studio, punto di riferimento nel territorio per la formazione nella danza. Un saggio che ha saputo unire danza, musica ed emozioni, regalando agli spettatori una serata da ricordare.