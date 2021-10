Cresce l’attesa per il tradizionale derby Pro Favara-Canicattì. Iniziata la prevendita dei biglietti

Cresce l’attesa per Pro Favara-Canicattì, tradizionale derby tra i più sentiti in Sicilia. Al “Bruccoleri” la squadra di Tudisco ospita la capolista, squadra già affrontata ad inizio stagione in Coppa Italia ed eliminata al primo turno. Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Da Canicattì sono previsti un centinaio di tifosi organizzati che saranno sistemati in gradinata. Mentre la tribuna centrale è destinata alla tifoseria gialloblù in attesa dell’autorizzazione dell’utilizzo della curva nord. Per evitare code ai botteghini la dirigenza invita i tifosi di acquistare il biglietto nel punto Prevendita presso il bar Liolà in via 4 Novembre. L’ingresso allo stadio è consentito solo ai possessori dei green pass.