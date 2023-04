Crescere insieme all’ambiente: la cerimonia di piantumazione alla scuola Bersagliere Urso Mendola

La sensibilizzazione ambientale è al centro della cerimonia di consegna e piantumazione di un giovane albero di melograno che si terrà mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 10:00 presso il plesso Mendola Vaccaro dell’I.C. Bersagliere Urso Mendola, diretto dalla dott.ssa Rosetta Morreale. L’associazione Plastic Free Odv ONLUS ha donato l’albero con l’obiettivo di educare le nuove generazioni sul rispetto e la salvaguardia della natura. Gli alunni della classe II A della scuola secondaria di primo grado e della classe III C e III D della scuola primaria del plesso Pirandello si preparano ad accogliere con entusiasmo il Referente provinciale per Agrigento Plastic free, dott. A. Arcuri, e le autorità civili e religiose. L’albero sarà piantato nel giardino della scuola, dove gli alunni lo cureranno e lo vedranno crescere insieme a loro. Durante la cerimonia, i docenti strumento musicale dell’Istituto allieteranno l’evento con l’esecuzione di alcuni brani musicali. Una bella occasione per rafforzare l’attenzione verso l’ambiente e incentivare comportamenti virtuosi.