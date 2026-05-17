Crisi idrica a Favara, il sindaco Palumbo: “Da domani il servizio dovrebbe tornare alla normalità”

“Da lunedì dovrebbe normalizzarsi il sistema idrico nella nostra città”. Lo annuncia il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale fa il punto sulle criticità che nelle ultime settimane hanno interessato l’approvvigionamento idrico cittadino. Il primo cittadino spiega che i disagi registrati sono stati causati da una serie di problemi tecnici. “In queste settimane abbiamo riscontrato alcune grosse difficoltà connesse all’interruzione della fornitura a causa di alcune rotture”, scrive Palumbo, aggiungendo che un guasto elettrico ha inoltre compromesso fino a ieri pomeriggio il contributo del pozzo comunale alla rete idrica.

Per fronteggiare la situazione, il sindaco riferisce di essere intervenuto direttamente nei confronti di Aica, ottenendo l’installazione di un gruppo elettrogeno che ha permesso di superare la fase più critica. Una misura temporanea, in attesa di un incremento della fornitura destinata al comune di Favara.

Palumbo collega questi risultati all’assemblea dei sindaci dell’ATI, svoltasi ieri, durante la quale si è discusso anche della delicata questione riguardante gli autobottisti.

Proprio su questo tema il sindaco chiarisce la propria posizione politica, spiegando di essersi astenuto sulla proposta di proroga. Una scelta motivata da una valutazione articolata: se da un lato la proroga consentirebbe di gestire i prossimi mesi evitando una nuova emergenza, dall’altro — secondo il primo cittadino — rischierebbe di rinviare la soluzione definitiva del problema senza un reale confronto con gli operatori privati del settore.

“Servono più coraggio e più apertura al dialogo, nel rispetto della legge”, afferma Palumbo nel suo intervento.

Non manca, infine, una stoccata sul piano politico. Il sindaco conclude infatti il suo messaggio con un riferimento polemico verso chi, a suo dire, avrebbe preferito la visibilità mediatica all’impegno concreto nella gestione dell’emergenza: “Di tutto questo mi sono occupato mentre qualcuno, davanti alle telecamere, faceva finta di strapparsi le vesti per il bene di Favara”.

Un messaggio che riaccende il dibattito politico locale, mentre cittadini e famiglie attendono il ritorno alla piena regolarità del servizio idrico annunciato per i prossimi giorni.