Crisi idrica a Favara: Nuove misure in arrivo grazie all’utorizzazione Regionale

Dichiarazione del sindaco di Favara Antonio Palumbo: “Pochi minuti fa ci è stato notificata l’autorizzazione da parte della Regione siciliana all’utilizzo dei pozzi di contrada Traversa, che potranno fornire alla città fino a 10 litri di acqua a secondo e consentiranno, insieme ad altre misure che abbiamo già concordato con l’Aica (come lo stop alla fornitura nella zona industriale e alle utenze Voltano nei fine settimana e non solo), di ridurre la crisi idrica a Favara. Li metteremo in funzione entro domani e non vi nascondo la mia soddisfazione. Non è stato facile e il lavoro non è ancora finito: inseguiamo questo obiettivo da oltre un anno ed essenziale è stato il supporto della Prefettura di Agrigento per interloquire con tutti gli enti preposti. Sebbene i pozzi esistessero già è stato necessario effettuare degli interventi e delle analisi approfondite per valutare l’utilizzabilità dell’acqua. Ma non è finita: siamo dinnanzi a un’estate che potrebbe essere adesso meno dura di quanto era prospettato. Non abbassiamo la guardia: troppo non è stato fatto in questi anni e, con una crisi di tali proporzioni in vista, dobbiamo pensare a ogni possibilità”.