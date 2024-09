Crisi idrica: Favara punta su nuovi pozzi e progetti da 1,7 milioni di euro

“Grazie alla riparazione della grossa perdita registratasi nei giorni scorsi sulla condotta che porta in città l’acqua proveniente dal nostro pozzo comunale di Piana Traversa potranno essere a breve ripristinati i turni idrici.

Questa è l’ennesima prova di quanto la soluzione da noi adottata fosse l’unica immediatamente praticabile: questo liquido sta rappresentando e rappresenterà probabilmente sempre più in futuro, la fonte di approvvigionamento principale della città, visto la sempre più evidente riduzione di acqua fornita da Siciliacque.

Nel frattempo il Comune ha chiesto il finanziamento di progetti per oltre 1 milione e 700mila euro per la realizzazione di nuovi pozzi e la riattivazione di esistenti che sono stati rinvenuti grazie alle nostre attività di controllo e ricerca.

Questo, unito a iniziative come provvedere a far alimentare la casa circondariale “Di Lorenzo” dalle risorse idriche provenienti da Agrigento, potrebbe consentire a Favara di essere pronta a una crisi anche peggiore di quella che abbiamo fin qui affrontato, se non interverrà la pioggia a ripristinare i livelli degli invasi”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.