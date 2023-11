Criticità al Comando della polizia municipale di Favara, incontro in Prefettura

Carenze della Polizia municipale di Favara, incontro in Prefettura per affrontare le criticità.

Il confronto segue alla nota inviata nei giorni scorsi a sua eccellenza Filippo Romano dalla Cisl Fp, che ha denunciato tutta una serie di problematiche rispetto a risorse umane e strumentali degli agenti in servizio, già gravati da enormi carichi di lavoro a causa del ridottissimo numero di operatori di cui dispone il Comune.

A fornire rassicurazioni è stato il sindaco Antonio Palumbo, presente insieme a dirigenti e all’assessore al ramo Laura Mossuto.

“Prendiamo atto degli impegni che sono stati manifestati – dice il segretario generale Salvatore Parello – ma attendiamo i fatti. Siamo consapevoli delle difficoltà dell’Ente ma quello della Polizia municipale è un settore sempre più cruciale per garantire la sicurezza urbana e il decoro delle nostre città. Non è possibile che, ad esempio, per un intero Corpo sia in funzione una sola auto, o che da anni si attendano nuove divise. Per questo, ribadiamo, accogliamo favorevolmente le parole del primo cittadino, che si impegnerà a superare le criticità manifestate, annunciando ad esempio il trasferimento in altra sede del Comando, ma ribadiamo la necessità di misure concrete. Se non ne arriveranno la Cisl Fp farà nuovamente sentire la sua voce, come ha sempre fatto”.