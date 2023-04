Criticità strutturali negli uffici comunali di Favara: il Sindaco Palumbo accetta responsabilità e chiede aiuto agli Enti

Nella giornata di oggi, gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola a Favara sono stati sottoposti ad un controllo da parte dei carabinieri e dell’Asp, che hanno riscontrato numerose criticità strutturali nell’edificio. Il Sindaco Antonio Palumbo ha dichiarato di accettare con responsabilità gli addebiti mossi a lui e alla sua amministrazione per continuità amministrativa, e si è impegnato a leggere le contestazioni e le richieste di adeguamento per adempiere a quanto richiesto dall’autorità.

Palumbo ha inoltre sottolineato come il tema delle infrastrutture vecchie e ai limiti della praticabilità costituisca un problema politico che riguarda la responsabilità di un sindaco e della sua amministrazione, ma che va al di là dei confini del singolo comune. Per questo motivo, ha annunciato che porrà la questione anche agli altri sindaci del territorio, chiedendo un maggiore sostegno da parte del Governo regionale e nazionale.

Il Sindaco ha poi sottolineato come fin dal suo insediamento, la sua amministrazione abbia agito per tentare di superare la situazione ereditata, chiedendo un finanziamento per l’adeguamento dei locali, avviando le procedure per dotarsi del medico competente e adottando una rimodulazione della struttura comunale finalizzata a parte del personale che lavora a San Francesco in piazza Garibaldi.

La situazione degli uffici comunali di Favara evidenzia una volta di più la necessità di affrontare il problema delle infrastrutture vecchie e inadeguate che costituiscono il patrimonio pubblico del territorio di Favara. È auspicabile che il Governo regionale e nazionale possa fornire un maggiore sostegno agli Enti locali per affrontare questa problematica e garantire ai cittadini servizi pubblici di qualità