Crolla una parte del costone a Maddalusa. Paura fra i bagnanti che si trovavano sul posto.

A crollare è stato un intero costone fra le località Maddalusa e il Caos. Dopo il crollo, per diversi minuti non si sapeva se sotto le rocce precipitati, in pieno giorno, ci fossero o meno persone. Solo dopo l’ondata di polvere si è scoperto che il movimento franoso non aveva causato vittime perchè i detriti si sono fermati ai piedi del costone

La frana, vista soprattutto dai bagnanti che hanno assistito al crollo, ha fatto pensare al peggio. Ad intervenire la Capitaneria di Porto -Guardia Costiera di Porto Empedocle.