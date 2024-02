Cuffaro: “Aprire oggi un’attività e’ segno di coraggio e voglia di mettersi in gioco, complimenti alla famiglia Pirrera Sammartino”

Totò Cuffaro questo pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione ad Agrigento del negozio ‘Intimo-in’, gestito dalla famiglia Pirrera Sammartino, amici di sempre. Cuffaro dichiara:” Aprire un’attività oggi in Sicilia è un segno di coraggio e di voglia di mettersi in gioco, soprattutto quando queste aziende sono avviate da giovani che decidendo di investire le proprie risorse, non abbandonando la propria terra e creando, in alcuni casi, anche nuovi posti di lavoro danno un importantissimo segnale alle proprie generazioni. Alla famiglia Pirrera Sammartino auguro i miei più sentiti e sinceri auguri di buona attività.”