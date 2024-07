“Cultura”: Agrigento per tre giorni si tinge di “giallo”

Ad Agrigento domani, giovedì 25 luglio , in piazza Ravanusella, allo “Scaro Cafè”, alle ore 19 , debutta la quarta edizione del festival del giallo “Agrigento Noir”, una rassegna letteraria che promette di incantare e coinvolgere il pubblico fino al 27 luglio .

E’ organizzata dalla libreria “Il Mercante di libri“ di Alessandro Accurso Tagano, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, che collabora insieme a “Scaro Cafè”.

Si tratta di un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e storico della città, trasformandola in un vivace punto di incontro e scambio di idee tra lettori, autori e appassionati del genere.

Domani interverranno tre celebri autori del panorama noir e giallo: Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti e Roberto Mistretta. L’incontro, moderato da Maria Concetta de Marco e Tiziana Bonsignore, offrirà spunti di riflessione e approfondimenti sulle opere e le carriere dei tre scrittori.

Nel corso della rassegna, si alterneranno nove autori di fama regionale e nazionale, incrementando ulteriormente l’offerta culturale della città.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “Esprimo stima e apprezzamento nei confronti di Alessandro Accurso Tagano, che da anni si spende per valorizzare e promuovere Agrigento. Ancora una volta rivendico l’importanza di iniziative come questa per animare il panorama culturale e artistico della città. ‘Agrigento Noir’ rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città come centro culturale di eccellenza, ed è una tappa fondamentale per il nostro percorso verso l’avvento di “Capitale italiana della Cultura 2025”. Mi congratulo con gli organizzatori per l’impegno e la passione nell’allestire una rassegna che non solo arricchisce la nostra offerta culturale, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra la comunità e i tesori della città”.