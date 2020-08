Cultura. Agrigento, un successo la presentazione del libro di Pira e Moncada Fake News nella rassegna Autori in Girgenti

Anche ad Agrigento è stato un vero successo, nell’ambito della rassegna “Autori in Girgenti” giovedì 6 agosto al Giardino Bar PortaPò la presentazione del libro “Fake news – manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale” di Francesco Pira e Raimondo Moncada per i tipi di Medinova di Antonio Liotta. La formula collaudata voluta dall’organizzatore Alessandro Accurso Tagano, titolare del Mercante dei Libri, e splendidamente interpretata da un decano degli eventi culturali come Enzo Alessi, e dalla brava giornalista Maria Giuseppina Terrasi. Hanno conversato con i due autori ponendo domande incalzanti che hanno trovato adeguate risposte apprezzate dal pubblico presente, rispettando le regole anti Covid 19, che ha scandito con gli applausi il successo dell’evento. Sia Alessandro Accurso Tagano che Antonio Liota di Medinova, hanno ribadito la competenza dei due autori e la qualità del libro. Un brano dedicato ad una fake inventata da Moncada su Luigi Pirandello è stato letto dallo stesso giornalista e scrittore.

Francesco Pira, sociologo e professore di comunicazione all’Università di Messina, ha spiegato come nascono, crescono, vengono diffuse e possono essere battute le fake news, citando esempi che hanno richiamato le cronache delle ultime ore. Una bella serata di cultura nel cuore di Agrigento. La città ha risposto benissimo testimoniando che c’è spazio per incontri culturali di livello.