Prestigioso incarico internazionale per il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina e Delegato alla Comunicazione dell’Ateneo peloritano. E’ stato nominato Revisore della rivista scientifica internazionale “Annales” edita dall’Università Marie Curie di Lublino in Polonia. http://www.annales.umcs.lublin.pl/

A comunicarlo al professor Pira l’Editor in Chief della rivista scientifica il professor Ryszard Bera. Nella missiva inviata al sociologo siciliano il professor Bera precisa come gli autori degli articoli pubblicati siano principalmente rappresentanti di importanti comunità scientifiche straniere. Annales ha pubblicato articoli di noti professori, esperti e giovani scienziati. I redattori della rivista hanno sempre prestato particolare attenzione all’alta qualità del testo, con particolare attenzione ai principi etici applicabili nelle pubblicazioni scientifiche. La rivista viene pubblicata ininterrottamente dal 1988 ed è disponibile in formato digitale sul web.

La rivista si rivolge a università, biblioteche e istituti per la ricerca. E’ il secondo incarico che arriva al professor Pira dopo quello di un’altra rivista internazionale, “Probacja” edita dal Ministero della Giustizia della Repubblica Polacca.

“Il virus killer Covid 19 non ferma la ricerca e i rapporti accademici internazionali. Ringrazio tantissimo – ha dichiarato il sociologo della comunicazione Pira – il professor Ryszard Bera per la nomina. Sono molto onorato ed emozionato. Rafforza le collaborazioni scientifiche già avviate in Polonia”.

Il professor Francesco Pira infatti oltre ad essere Docente Erasmus presso l’Istituto di Giornalismo dell’Università di Wroclaw, sempre presso lo stesso ateneo polacco, è componente del Comitato Scientifico di un importante convegno annuale internazionale sulla sicurezza.

