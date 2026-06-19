Cultura e memoria: Filippo Stagno dona il suo ultimo libro al direttore Umberto Re

Si è conclusa con un significativo momento culturale la manifestazione svoltasi presso il suggestivo Castello Chiaramonte di Favara. In tale occasione, lo scrittore favarese Filippo Stagno ha voluto omaggiare il nostro direttore Umberto Re con una copia della sua più recente opera letteraria, “Oltre il numero 327. Storia di un prigioniero di guerra”.

La consegna del volume è stata accompagnata da una sentita dedica personale, nella quale l’autore ha voluto evidenziare e riconoscere le qualità morali e professionali che da sempre contraddistinguono il direttore Umberto Re, figura di riferimento nel panorama dell’informazione e della promozione culturale del territorio.

L’opera di Filippo Stagno affronta una vicenda intensa e profondamente umana: la storia di un prigioniero di guerra tedesco, attraverso la cui testimonianza emerge il dramma della privazione della libertà e della sofferenza vissuta durante il periodo della prigionia. Un racconto che invita alla riflessione sul valore inestimabile della libertà e sulla necessità di custodire la memoria storica affinché simili tragedie non vengano dimenticate.

L’impegno dello scrittore favarese nella diffusione del suo lavoro proseguirà mercoledì 24 giugno, quando presenterà il libro in Toscana, a San Miniato, presso il centro culturale “ Tra giovani eCultura”. Un appuntamento che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i temi affrontati nel volume e di confrontarsi direttamente con l’autore. Con “Oltre il numero 327”, Filippo Stagno aggiunge un nuovo e significativo tassello alla sua produzione letteraria, confermando la volontà di raccontare storie capaci di dare voce a chi ha vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra, trasformando la memoria in uno strumento di conoscenza, consapevolezza e crescita civile.



