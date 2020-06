Cultura. Fabio Lupo si è dimesso da Presidente dell’associazione LiberArci di Favara

Si è dimesso da Presidente dell’associazione LiberArci di Favara Fabio Lupo. Le sue motivazioni in una nota stampa che pubblichiamo integralmente.

“Oggi ho dato le mie dimissioni da presidente di LiberArci. La decisione, in realtà, era già presa da settimane ma, visto il fitto calendario di impegni avuti nell’ultimo periodo, ho preferito aspettare per non correre il rischio di danneggiare l’associazione. Le motivazioni sono semplici… tutto ciò che è avvenuto, in questi mesi a causa della pandemia, mi ha costretto a rivedere le priorità e, per forza di cose, quest’attività non può più rientrarci, quantomeno non come vorrei. Quindi, considerato che non ritengo sensato fare il presidente senza mettere il giusto impegno e la necessaria dedizione, cosa che sarebbe anche controproducente per tutti, ho deciso di chiudere qui questa esperienza. Resta, per me, fonte di orgoglio quanto fatto, in questi mesi, con e per questa associazione e auguro, ovviamente, tutto il meglio a LiberArci”.