Cultura. Fake news, il professor Francesco Pira domani ospite de “Il Settimanale” TGR su Rai TRE

Il sociologo Francesco Pira domani, sabato 12 settembre, alle 12 sarà intervistato dalla giornalista Monica Busetto, ospite del programma “Il Settimanale” TGR su RAI TRE.

Il sociologo Francesco Pira, professore di comunicazione giornalismo all’Università di Messina sarà ospite de IL SETTIMANALE il rotocalco nazionale della TGR RAI che si occupa d’attualità, inchieste e approfondimenti sui grandi temi sociali. Domani mattina alle 12 andrà in onda su RAI TRE l’intervista che ha rilasciato alla giornalista Monica Busetto, curatrice del programma, sul tema di stringente attualità: l’invasione delle Fake News. Parlerà anche del libro intitolato “Fake News” che il sociologo firma con lo scrittore e giornalista Raimondo Moncada per i tipi di Medinova, la casa editrice indipendente di Antonio Liotta. Francesco Pira, che presiede l’Osservatorio Nazionale contro le Fake News voluto dal Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana, parlerà degli effetti dirompenti delle notizie false soprattutto in tema di economia, scienza e politica.