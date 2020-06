Cultura. I Lions Club International- Distretto 108Yb Sicilia, donano un ventilatore polmonare all’Ospedale di Agrigento

Il Governatore Distretto 108Yb Sicilia del Lions Club International, dottor Angelo Collura, ha voluto celebrare i “103 anni” della fondazione dell’associazione internazionale, nata a giugno del 1917 negli Stati Uniti, con un webinar che si è svolto domenica 7 giugno in diretta Facebook con importanti autorità lionistiche nazionali e internazionali. Ma in questi giorni non si è fermata l’attività di solidarietà nei territori. Il Governatore Collura, accompagnato dal Presidente della X Circoscrizione, dottor Antonio Calamita, ha incontrato il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento dottor Alessandro Mazzara a chi ha comunicato che il Distretto donerà un ventilatore polmonare all’Ospedale di Agrigento importantissimo in questo momento di emergenza Covid 19.

“La nostra attività non si è fermata un attimo – ha dichiarato il Governatore Collura – le tecnologie ci hanno permesso di proseguire le riunioni, e molte delle attività che facevamo in presenza. Poi rispettando le regole di distanziamento abbiamo voluto essere presenti in tutto il territorio nazionale con azioni mirate a garantire assistenza a famiglie bisognose, appoggio alla Protezione Civile e alle strutture sanitarie. Questa ultima donazione di un ventilatore all’ASP di Agrigento è stata molto apprezzata e di questo non possiamo che essere contenti”.

Domenica 7 giugno 2020, il Governatore Collura, ha presieduto il momento celebrativo alla presenze delle autorità internazionali Giuseppe Grimaldi e Domenico Messina, del Presidente del Multidistretto Luigi Taricone e del Direttore Elena Appiani, e del Governatore Eletto, Mariella Sciammetta, del Primo Vice Governatore, Franco Cirillo, e del Secondo Vice Governatore, Maurizio Gibilaro. Un momento importante per ricordare la storia del Lionismo nel mondo e in Italia e per sottolineare il grande impegno nella regione Sicilia dove il lavoro svolto è stato particolarmente apprezzato da istituzioni, enti e associazioni.