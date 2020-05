Cultura. Ieri pomeriggio in diretta su Facebook, la presentazione del “I Concorso Lirico Internazionale Lions di Canto lirico on-line”

Si è svolto ieri pomeriggio alle 18 in diretta Facebook sulla pagina del Distretto 108Yb Sicilia, di cui è Governatore il dottor Angelo Collura, la conferenza stampa di presentazione del I Concorso Internazionale Lions di Canto lirico on-line. Ad introdurre i lavori Maria Schillaci, Direttore Artistico del Concorso e Segreteria della V Circoscrizione. Previsti gli interventi oltre quello di Angelo Collura Governatore del Distretto Lions 108yb, di Sergio Martina Governatore del Distretto Lions Ib4 e i componenti del Comitato Artistico Anna Laura Longo e Claudia Aiello. Saranno presenti anche Roberto Trovarelli, Governatore eletto del Distretto 108Ib4 e Mariella Sciammetta Vice Governatore del Distretto 108yb.

Il “I° Concorso Lirico Internazionale Lions on-line” assume una valenza e un significato di particolare rilevanza. Si tratta infatti di un concorso (al quale ci si può iscrivere entro il prossimo 30 giugno) voluto e organizzato da quattro club, con il patrocinio dei relativi Distretti: il Distretto 108Yb (Sicilia) e il Distretto 108 Ib4 (La Grande Milano). Costituisce un esempio di collaborazione e amicizia non solo tra club dello stesso Distretto ma anche tra club di distretti diversi del Multi-distretto 108 ITALY.

“Un evento – ha spiegato il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia dottor Angelo Collura – in piena sintonia con uno dei principali scopi del Lions Clubs International che recita: unire i club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca”.

Il concorso, inoltre, è aperto a candidati (di età superiore a 18 anni) di tutte le nazionalità. Contribuisce a realizzare un altro degli scopi del Lionismo, che consiste nel “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”, e lo fa attraverso uno dei pochi “linguaggi universali” quale è la musica, capace di parlare alla mente e al cuore di popoli diversi per posizione geografica, lingua, costumi, tradizioni e cultura. Infine, contribuendo a promuovere la cultura musicale e fornendo ai giovani cantanti un’opportunità di affermazione nella loro carriera, si dà pratica realizzazione ad ancora un altro degli scopi lionistici, che ci chiede di “partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”. Il Concorso in oggetto prevede, oltre a dei premi per i cantati ritenuti più meritevoli dalla giuria, anche un “Premio Speciale Giovani Voci”, riservato a cantanti di età inferiore a 24 anni, e un “Premio Speciale Vincenzo Bellini” che sarà conferito al concorrente che si sarà distinto per la migliore interpretazione di un’aria tratta dal repertorio operistico belliniano; con ciò si intende, da una parte, aiutare i giovani talenti ad emergere e, dall’altra, rendere omaggio al genio musicale del Cigno di Catania, che è anche la città dove operano due dei club organizzatori.

La proclamazione dei vincitori avverrà in data 08 luglio 2020. I primi tre classificati riceveranno una targa-premio e avranno la facoltà di partecipare a due concerti di gala che si terranno a Milano e Catania nella primavera 2021 (compatibilmente con l’emer­genza sanitaria). Inoltre, i concorrenti più meritevoli (ad insindacabile giudizio della giuria del concorso) potranno essere segnalati per essere invitati a manifestazioni o iniziative musicali organizzate dai Lions Club nazionali. Le targhe di riconoscimento saranno consegnate in occasione di un Concerto di Gala che si terrà a Milano nella primavera del 2021. A tutti i partecipanti saranno inviati attestati di partecipazione alla manifestazione.

Altro aspetto da segnalare è l’alto livello della manifestazione, legato al valore dei Direttori artistici (Silvana De Benedetti e Maria Schillaci), dei componenti il Comitato artistico (Anna Laura Longo, Claudia Aiello, Pietro Bonadio e Sara Mescia) nonché dei membri della Giuria, composta da: Lucia Mazzaria, soprano (Presidente); Armando Ariostini, baritono; Carlo Donadio, direttore d’orchestra; Rino Alessi, musicologo e giornalista; Antonino Averna, pianista e direttore del Conservatorio Corelli di Messina; Daniele Ficola, docente presso il Conservatorio di Palermo; e Walter Roccaro, direttore del Conservatorio A. Scontrino di Trapani.

Infine, a causa delle limitazioni imposta dall’epidemia in corso, il concorso si svolgerà per via telematica; i candidati invieranno registrazioni audio-video delle due arie d’opera che intendono sottoporre al giudizio della Giuria; il video dovrà essere caricato sulla piattaforma YouTube in forma pubblica o privata, riportando il collegamento (link) nella domanda di partecipazione. Sarà creata la pagina Facebook del Concorso all’interno della quale gli organizzatori inseriranno le esecuzioni musicali conformi al Regolamento. In aggiunta ai Premi della Giuria, sarà assegnato il “Premio del pubblico online” in base al numero dei “like” apposti dai visitatori della pagina fb.

Tenendo presente i dati brevemente esposti, mi sembra giustificato affermare che questo “I Concorso Lirico Internazionale Lions” può essere giudicato un evento che giova al prestigio non solo dei Club organizzatori e dei due Distretti patrocinatori ma di tutto il Lionismo italiano.