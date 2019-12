Cultura. Il “nostro” cantautore favarese Lillo Puccio è stato insignito del premio “Uomo siciliano 2019”

Brilla, in un cielo sempre più luminoso, la scia di Lillo Puccio, il nostro cantautore favarese. E dopo i tanti, tantissimi riconoscimenti per la sua attività di cantautore, attore ed artista poliedrico, ecco l’ultimo riconoscimento. Infatti, nella serata di sabato 14 dicembre è stato insignito del premio “Uomo siciliano 2019”, in una cerimonia tenutasi presso la Biblioteca Comunale “G. Verga” a S. Agata Li Battiati. Personalmente, ho avuto modo di conoscere Lillo Puccio in un’intervista fatta lo scorso anno, più o meno in questo periodo. Ricordo l’occasione. In Piazza Cavour, la serata fredda congelava le mani ed anche la voce. Eppure Lillo, sempre con la sua inseparabile chitarra, appoggiato alla “Stella: Per aspera ad astra” posta dagli amici Fradici Runners ( anche quest’anno presente insieme alla “palla” di Natale), si mise a cantare il ritornello di una canzone che- ad oggi- ancora non conosco…”Come sei bella…come sei bella”. Lui riscaldò la voce. Nei passanti ed anche in me, riscaldò il cuore. Perchè la musica è passione. E’ condivisone. Perchè i cantanti parlano alle anime di chi li ascolta. Ed in quel momento, in una gelida serata di dicembre, compresi il peso dell’artista Lillo Puccio e perchè fosse così amato! Un uomo che ci aveva “donato” una canzone: “Favara è di tutti”, diventata in pochissimo tempo, un vero tormentone. Ma anche, forse inconsapevolmente, il nostro motto! Il motto di una Favara che vuole strappare quel velo opaco che le impedisce- a volte- di scorgere la luce luminosa del sole. Eppure, seguendo la brillantezza di Lillo- che sono voce, chitarra ed immensa bravura a 360°- anche noi vedremo l’azzurro del cielo, sgombro da nuvole. Come, in fondo, azzurri sono i suoi occhi, sempre limpidi e sinceri. Grazie Lillo Puccio e complimenti ancora. Ogni tuo successo, è un traguardo anche per Favara!