Cultura. L’associazione culturale “Favara per il Futuro” compie 3 anni. Il bilancio del fondatore Diego Giglia

By Valentina Piscopoaccess_time8 ore fa

Festeggia 3 anni l’associazione culturale “Favara per il Futuro”. E proprio oggi, sabato 23 agosto a voler tirare le somme e fare il bilancio delle attività svolte in questi anni, ci pensa il suo fondatore Diego Giglia.

L’associazione Favara per il Futuro– ci racconta Diego Giglia–  nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i giovani del territorio favarese e proprio oggi festeggia  il suo terzo anniversario, un traguardo che segna il passaggio da una realtà emergente a un’organizzazione sempre più matura e strutturata”.

Fondata da Diego Giglia, già senatore accademico e membro del CRUS, l’associazione prende forma proprio dall’esperienza maturata in ambito universitario.

L’idea di partenza– continua Giglia- era creare a Favara un bacino di giovani capaci di contribuire allo sviluppo della città attraverso iniziative sociali e culturali.
Oggi Favara per il Futuro è composta da studenti universitari e da lavoratori, uniti dalla volontà di migliorare la propria comunità. Negli anni sono stati promossi numerosi eventi che hanno favorito la collaborazione tra giovani, donazioni, convention e momenti di intrattenimento che hanno contribuito alla crescita della città. L’obiettivo resta quello di proseguire su questa strada, costruire opportunità, stimolare la partecipazione e continuare a far crescere Favara– conclude-  attraverso il talento e l’energia delle nuove generazioni”.

Ed allora tanti auguri di buon compleanno a Favara per il Futuro, certi che saranno ancora tante e variegate le attività che verranno svolte nei prossimi mesi.

 

