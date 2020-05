Cultura. Lions Club Valle dei Templi al fianco di chi ha bisogno. Distribuite derrate alimentari nelle città di Agrigento, Favara e Porto Empedocle

Derrate alimentari per le famiglie bisognose distribuite nelle città di Agrigento, Porto Empedocle e Favara in collaborazione con Parrocchie e associazioni di volontariato. Il Lions Club Valle dei Templi ha sentito forte il richiamo della solidarietà durante l’emergenza Covid 19 intervenendo a più riprese. Tutti i soci hanno partecipato a vari momenti di solidarietà nei mesi di aprile e maggio. “Nella dimensione del tempo sospeso – ha dichiarato la Presidente del Lions Club Valle dei Templi dottoressa Mariella Antinoro – dove ci assalgono momenti di grande smarrimento, dove svaniscono tante certezze, che ci fa cogliere la precarietà della vita, dove il disagio sociale è in netto aumento, i soci del club Agrigento Valle dei Templi che considerano la prossimità come l’essenzadella missione dell’essere Lion, non potevano stare sospesi. Il club si è adoperato a portare un umile contributo a sostegno ai deboli con la consegna di beni di prima necessità anche in collaborazione con il Distretto 108 YB Sicilia a sostegno dei fari di luceche operano nel nostro territorio.

Continueremo ad essere presenti – ha concluso la Presidente Antinoro- aspettando la fine di questa emergenza dove non potremo dire dove eravamo rimasti, ma saremo pronti a reinventarci e ripartire “.